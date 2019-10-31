Исламабад, , 09:43 — REGNUM 30 октября посол Японии в Пакистане Кунинори Матсуда заявил, что его страна планирует привлечь 350 тысяч рабочих из десяти стран мира, включая Пакистан.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, японский дипломат отметил, что иностранных работников ждут в таких сферах как уход за больными и пожилыми людьми, сельское хозяйство, рыбная ловля, судостроение, промышленное производство, обслуживание аэропортов и других отраслях. Из-за демографических проблем Япония планирует привлечь рабочую силу («голубых воротничков») из Пакистана, Индии, Шри-Ланки, Бангладеш, а также из ряда стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

По словам Кунинори Матсуда, который уже не в первый раз выступает на эту тему, план по привлечению работников рассчитан до 2025 года, однако, скорее всего, квоты будут увеличены к 2030 году.