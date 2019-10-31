Исламабад, , 09:35 — REGNUM 30 октября специальный помощник премьер-министра Пакистана по вопросам здравоохранения доктор Зафар Мирза заявил, что к концу марта 2020 года страна полностью избавится от практики повторного использования шприцев, угрожающей распространением опасных болезней.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Зафар Мирза отметил, что повторное использование шприцев — главная причина вспышки ВИЧ в Ларкане (провинция Синд). Эта практика также повлияла на рост числа зараженных гепатитом B и C по всей стране. По словам помощника премьера, частные больницы и медицинские центры нередко используют один и тот же шприц два или три раза в погоне за прибылью и экономией. Как отметил Мирза Зафар, 95% всех инъекций в стране «абсолютно не нужны».

К марту 2020 года правительство намерено полностью отказаться от одноразовых шприцев и перейти на саморазрушающиеся, безопасные аналоги. Такие шприцы давно используются во всем мире.