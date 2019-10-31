Исламабад, , 09:12 — REGNUM 30 октября международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что правительство Пакистана «может нарушать права человека на жизнь и здоровье.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, отделение правозащитной организации в Южной Азии отметило, что низкое качество воздуха в Лахоре (провинция Панджаб) и других крупных городах страны создает опасность для жизни и здоровья граждан. По данным Amnesty International, сославшегося на исследования волонтеров и замеры в консульстве США в Лахоре, в «сезон смога» качество воздуха в мегаполисе становится опасным для здоровья. В правозащитной организации призвали правительство Пакистана принять меры по улучшению ситуации.

Напомним, что в октябре Лахор оказался на второй строчке международного рейтинга городов с самым низким качеством воздуха. Первое место в рейтинге заняла столица Индии — Нью Дели.