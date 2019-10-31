Рига, , 00:19 — REGNUM В среду, 30 октября, вместе с проектом бюджета Сейм поддержал поправки Министерства образования Латвии устанавливающие необходимый минимум учащихся в образовательных учреждениях, чтобы они могли претендовать на финансирование со стороны государства — пишет портал LSM.

Латвийский Союз самоуправлений считает, что это приведёт к тому, что в 2020 году 60% основных школ (до 10 класса) в регионах лишаться гос поддержки. Поправки Министерства внесены в парламент в срочном порядке, а значит пройдут всего два слушания, вместо обычных трёх, Первый этап пройден 30 октября. Таким образом, Министерство образование ищет деньги на следующее повышение заработной платы учителям, предусмотренное с 1 сентября 2020 года.

Поправки предусматривают, что впредь в городах республиканского значения — Рига, Даугавпилс, Лиепая, Елгава — минимальное число учащихся в школе должно равняться 450. В городах административных центрах, таких как Тукумс, Добеле, Цесис минимальное число учеников 360. В других местах Латвии 80, в приграничных и малонаселённых районах 70. Ряд депутатов считает, что решение Министерства сделает невозможным реализацию статьи об обязательном основном образовании. Также новые поправки не оговаривают, что делать ученикам школ, оставшимся без государственного финансирования.

Представители Министерства, которые внесли поправки не имели на руках расчётов отражающих экономический эффект нововведений.