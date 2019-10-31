Рига, , 00:12 — REGNUM Чаще всего депрессия проявляется в Латвии у людей предпенсионного возраста — пишет портал NRA.

В опросе социологического центра SKDS приняло участие 1009 респондентов по всей Латвии от 18 до 75 лет. Чаще всего депрессия проявляется у возрастной группы с 55 до 63 лет. В целом, 16% всех опрошенных признавались, что сталкивались с этой проблемой в течении ближайшего года. О депрессии говорили 10% опрошенных женщины и 5% мужчин.

Молодые люди реже сталкиваются с проблемой уныния, в возрасте с 23 до 34 лет всего 6% страдали от депрессии. Для 10% респондентов этот недуг представлял угрозу здоровью и требовал медикаментозного лечения. 11% опрошенных признаются, что никогда не были у психолога, но считают, что им следует обратиться к специалисту, а 74% говорят, что не видят необходимости посещать их.

В целом, острые проблемы со здоровьем испытывали в течение года 45% опрошенных, у 30% это случается чаще — до четырёх раз в год и только 3% признали, что испытывают серьёзные проблемы со здоровьем более 5 раз. Пятая часть, чуть больше, 21% практически здоровы.