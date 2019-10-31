Хартум, , 09:02 — REGNUM Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) заявил, что около 120 детей в Судане ежедневно умирают от недоедания.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, об этом заявила исполнительный директор организации Генриетта Форе во время своего трехдневного визита в города Хартум и Кадгули. Как сообщается, Форе также провела встречу с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдоком и несколькими официальными лицами. Затем исполнительный директор посетила провинцию Южный Кордофан для проведения оценки гуманитарной ситуации в районах, охваченных беспорядками.

По ее словам, продолжающийся по сей день кризис в стране стал причиной мучений миллионов детей.

ЮНИСЕФ также сообщил, что у более 38% детей в возрасте до пяти лет наблюдается задержка роста, в то время как 17% из них — дети с пониженным питанием (прим. имеют дефицит массы тела или гипотрофию).

Кроме того, отмечается, что в этом году около миллиона детей были перемещены, более 3,5 миллиона не имеют доступа к получению образования, в основном к ним относятся дети, проживающие в зонах конфликта.

Форе призвала суданских должностных лиц уделять особое внимание потребностям детей, в том числе проблеме улучшения их здоровья и образования, а также вкладывать средства в улучшение положения детей и молодежи.