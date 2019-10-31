Киншаса, , 09:41 — REGNUM Работники сферы здравоохранения в Демократической Республике Конго (ДРК) прилагают все усилия для борьбы с эпидемией кори, однако болезнь распространяется по всей стране.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, вследствие вспышки заболевания в этом году погибло более 4000 человек, большинство из которых — дети.

Несмотря на продолжающиеся кампании по вакцинации населения, болезнь по-прежнему распространяется из-за отсутствия доступа к медицинским учреждениям, ситуации в области безопасности, а также недоверия местных жителей к медицинским работникам.