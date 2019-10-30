Липецк, , 23:02 — REGNUM В Липецке в ходе рейдов, организованных по обращениям местных жителей, выявили несанкционированные свалки, на которых находилось 18 тысяч кубометров отходов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала 2019 года было составлено более 500 протоколов за нарушения законодательства об обращении с отходами. Нарушители выплатили более 350 тысяч рублей штрафов. Всего в бюджете Липецка в 2019 году на поиск и ликвидацию несанкционированных свалок предусмотрено девять миллионов рублей.

Около половины отходов с незаконных свалок уже вывезли. Специалисты предлагают оборудовать видеокамерами места, на которых чаще всего возникают стихийные свалки, — чтобы было легче привлечь к ответственности нарушителей.

В частности, сейчас спецслужбы работают над ликвидацией свалки в районе 10-й Шахты, где скопилось около трёх тысяч кубометров мусора. На Боевом проезде рядом с жилыми домами появилась свалка строительных отходов. Мэрия через суд планирует обязать виновников ликвидировать мусор и возместить причинённый городу ущерб.