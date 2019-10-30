Токио, , 22:10 — REGNUM Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel. Ролик был опубликован 30 октября на YouTube-канале PlayStation.

Видео даёт понять, что согласно сюжету игры Камала Хан, известная как Мисс Марвел, пытается собрать команду Мстителей, которая пять лет назад развалилась из-за того, что супергероев назвали виновными в инциденте, повлекшем разрушение половины Сан-Франциско. Игрокам предстоит создать базу на выведенном из эксплуатации летательном аппарате, который можно будет со временем обновить.

Дата релиза игры на платформах ПК, PlayStation 4 и Xbox One запланирована на 15 мая 2020 года. Над её созданием работают компании Crystal Dynamics и Eidos Montreal.

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