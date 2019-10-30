Копенгаген, , 22:14 — REGNUM Шведской активистке в области защиты окружающей среды Грете Тунберг была присвоена награда от Северного совета, однако Тунберг отказалась её принять.

Грета Тунберг Иван Шилов © ИА REGNUM

В совете пояснили, что 16-летняя активистка была удостоена награды за то, что «вдохнула жизнь» в международный дискурс относительно климатических изменений и защиты окружающей среды в критический для мировой истории момент. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

«Грета, как никто прежде, за короткое время сумела повысить внимание к проблеме климата в скандинавских странах и во всем мире. Она последовательно и убедительно призывала мировое сообщество прислушаться к исследователям и действовать исходя из имеющихся данных», — говорится в сообщении представителей Северного совета.

В своем аккаунте в социальной сети Instagram Тунберг написала о том, что отказывается от награды. Климатическому движению, по словам активистки, не нужны призы — ему нужно, чтобы политики начали прислушиваться к ученым.