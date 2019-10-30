Курск, , 22:08 — REGNUM Незаконная свалка в Курском районе нанесла окружающей среде ущерб, который оценили в 31,7 млн рублей. Об этом ИА REGNUM 30 октября сообщила пресс-служба областной администрации.

После жалоб местных жителей инспекторы областного комитета экологической безопасности и природопользования организовали проверку. Материалы передали в прокуратуру для возбуждения уголовного дела и проведения проверки. Собственник участка установлен, с него через суд потребуют возместить ущерб.

Также собственнику участка придётся ликвидировать свалку. Информацию о нецелевом использовании участка передали в Росреестр и полицию.