Тегеран, , 22:15 — REGNUM 29 октября Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором заявила, что санкции Вашингтона препятствуют экспорту медикаментов в Иран, что создает угрозу здравоохранению и ущемляет права иранцев на получение медицинских услуг. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Директор ближневосточного подразделения Human Rights Watch Сара Лия Уитсон отметила, что «обременительный режим санкций США ограничивает доступ населения Ирана к жизненно важным лекарствам и медицинским услугам». Чиновник подчеркнула, что наиболее уязвимыми оказались иранцы с редкими или сложными заболеваниями, которые нуждаются в лечении импортными препаратами.

В отчете Human Rights Watch также говорится, что гуманитарные каналы, созданные США и ЕС, неэффективны и не способны компенсировать ущерб иранскому здравоохранению. «США нужно серьезно отнестись к ущербу, который они причинили Ирану санкциями», — заявила организация.