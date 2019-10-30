Лос-Анджелес, США, , 21:58 — REGNUM Горничная отеля в Лос-Анджелесе Сара Кореа выставила на торги платье, в котором популярная певица Леди Гага блистала на церемонии вручения «Золотого глобуса» в прошлом году. Об этом сообщает Buro 24/7.

Сара утверждает, что она нашла платье в номере, где проживала певица, эта находка была передана в службу потерянных вещей в отеле, однако в течение нескольких месяцев платье никто не забрал. Поэтому его обратно отдали горничной, после чего было принято решение выставить его на торги.

Представитель гостиницы настаивает на том, что платье не было украдено. Однако по информации Daily Mail, дизайнер этого наряда Valentino подал заявление в полицию, утверждая, что платье является собственностью модного дома, а не Леди Гаги, и оно все еще считается украденным.