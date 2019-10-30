Копенгаген, , 21:52 — REGNUM В ходе своей благодарственной речи датский писатель Йонас Эйка, получивший литературный приз Северного совета 2019, раскритиковал датское правительство и, в частности, премьер-министра Дании Метту Фредериксен.

«Я обращаюсь сейчас к главе датского правительства. К Метте Фредериксен, стоящей во главе того кабинета, который пришел к власти благодаря пропаганде расистских высказываний политиков предыдущего правительства. К Метте Фредериксен, называющей себя «детским премьер-министром», но при этом проводящей такую миграционную политику, которая разделяет семьи, делает их беднее и обрекает детей и взрослых на печальную участь в так называемых центрах для мигрантов», — заявил писатель. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Премьер-министр Дании, как и её шведский коллега Стефан Лёфвен, во время речи находилась в концертном зале и вживую слушала выступление писателя.

Йонас Эйка получил литературный приз за свое второе собрание повестей под названием «После солнца».