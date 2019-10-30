Токио, , 21:02 — REGNUM Опубликован релизный трейлер новой игры известного японского геймдизайнера Хидео Кодзимы Death Stranding. Ролик был выложен 30 октября на YouTube-канале PlayStation.

В предстоящей игре геймерам предложат выступить в роли героя Сэма Бриджеса (Норман Ридус), перед которым будет стоять задача по воссоединению расколотого общества. Отмечается, что Sony уже начала принимать предзаказы на игру.

Напомним, релиз Death Stranding состоится 8 ноября 2019 года. В проекте также поучастовали такие известные в кинематографе фигуры, как Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Маргарет Куэлли, Гильермо дель Торо, Николас Виндинг Рефн, Томми Эрл Дженкинс, Трой Бейкер и Линдси Вагнер.

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