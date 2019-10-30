Могадишо, , 21:34 — REGNUM Национальный союз сомалийских журналистов заявил, что обеспокоен новой тенденцией роста количества угроз, арестов и запугиваний в отношении местных журналистов в северо-восточных районах Сомали, в том числе в федеральном государстве Пунтленд. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Так, силы безопасности Пунтленда конфисковали оборудование трех журналистов и избили их во время съемок на пресс-конференции в гостинице, где собрались старейшины кланов, в городе Бадан области Саанга.

Журналисты Мохамад Хасан Дхалло (Радио Далджир), Абдиазиз Абдуллахи Хассан (ТВ-Хорн) и Мохамед Ахмед Агта (Радио SBC) были также избиты ногами.

«Мы осуждаем непрофессиональное поведение солдат Пунтленда, которые совершили жестокое физическое воздействие на журналистов, и мы требуем, чтобы старшие должностные лица армии предприняли срочные меры, чтобы привлечь офицеров к ответственности», — сказал Омар Фарук Осман, генеральный секретарь союза журналистов.

Союз также призывает региональные государственные органы Пунтленда немедленно вернуть все изъятое у журналистов оборудование и позволить им выполнять свои обязанности, не опасаясь судебного преследования.

«Незаконный акт конфискации устройств и материалов журналистов является недопустимой попыткой запугать их и задавить их журналистскую деятельность», — добавил Осман. «Эти действия намеренно направлены на то, чтобы ослабить способность независимых СМИ смело поднимать любые вопросы, представляющие общественный интерес».

Союз крайне обеспокоен непрекращающимся притеснением свободных СМИ в Сомали и решительно осудил угрозы и преследование в адрес журналистов, и так выполняющих трудную работу.