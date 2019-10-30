Вашингтон, , 21:23 — REGNUM Сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook, а также мессенджеров Facebook Messenger и WhatsApp отметили пользователи из многих стран мира. Об этом 30 октября сообщается на сайте сервиса Downdetector, который мониторит состояние популярных интернет-ресурсов.

Жалобы на работу сервиса начали поступать с 18:00 мск. Пользователи отметили сбои в отправке сообщений и проблемы с обновлением новостной ленты.

Более 90% пользователей не смогли подключиться к WhatsApp, более 80% пользователей Instagram сообщили о проблемах при загрузке, 80% пользователей Facebook испытали проблемы с входом на сайт.

Большая часть сигналов о сбоях поступила из США, Бразилии, Великобритании, Германии, Нидерландов и Италии. В России проблемы с работой мессенджеров и социальных сетей испытали в основном жители Москвы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об удалении компанией Facebook трёх сетей российских аккаунтов с формулировкой «за иностранное вмешательство» во внутренние дела стран Африки.

Читайте ранее в этом сюжете: Facebook удалил российские аккаунты, ориентированные на Африку