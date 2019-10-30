Санкт-Петербург, , 20:35 — REGNUM Установлено точное количество жертв пожара в частном жилом доме в поселке Васкелово Всеволожского района Ленинградской области — на месте погибли пять человек, в том числе трое малолетних детей. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, трагедия произошла ранним утром 30 октября в садоводческом товариществе «Полиграфмаш». Сгорел дом на площади 30 кв. метров.

После тушения пожара на пепелище были обнаружены тела погибших: троих детей, в возрасте 2, 5 и 8 лет, а также 58-летнего мужчины и 85-летней женщины. Все они являются родственниками.

Органами СКР по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

«По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии, в том числе причин возникновения пожара. Назначается комплекс необходимых судебных экспертиз», — заявили в СУ СКР по Ленобласти.

Ход расследования находится на контроле у руководителя Следственного управления.

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