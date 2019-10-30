Аддис-Абеба, , 20:41 — REGNUM В исследовании медиа-экспертов, подготовленном в Эфиопии, подчеркивается, что эфиопские СМИ должны уделять должное внимание борьбе с коррупцией, а также они характеризуются отсутствием надлежащего управления. Представляя свое исследование роли СМИ в обеспечении надлежащего управления, эксперт по праву и коммуникациям в СМИ при Генеральном прокуроре Эфиопии Соломон Гошу отметил, что роль средств массовой информации в расследовании и разоблачении коррупции крайне низкая. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

По словам эксперта, охват СМИ проблемы коррупции является ограниченным и поверхностным по сравнению с другими африканскими странами, что является последствием влияния коррупции на усилия страны в области развития, в том числе медийного.

Медиа-эксперт считает, что отсутствие практического участия СМИ в раскрытии коррупционной практики и повышении эффективности государственных учреждений ставит под угрозу интересы Эфиопии. Соломон подчеркнул, что средства массовой информации должны широко освещать вопросы, связанные с коррупцией, с помощью различных платформ, чтобы повысить осведомленность среди населения и активизировать борьбу с социальными «болезнями».

Заместитель комиссара по федеральной этике и борьбе с коррупцией Эфиопии Атакыльти Гидей заявил, что широко распространенная коррупция наносит ущерб процессу демократизации, миру и развитию в Эфиопии. Поэтому работники средств массовой информации, политики, частный сектор, а также знаменитости должны внести свой вклад в борьбу с коррупцией. Заместитель комиссара заявил, что правительство разрабатывает правовую базу для усиления борьбы с коррупцией и обязуется как никогда активно сотрудничать в этом вопросе со средствами массовой информации.

Эфиопия занимает 107 место из 180 стран в Индексе восприятия коррупции от Transparency International 2017.