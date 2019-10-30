Аддис-Абеба, , 21:28 — REGNUM Согласно данным Министерства городского развития и строительства Эфиопии, в городских районах Эфиопии темпы прироста населения ежегодно составляют 5,4%. Об этом стало известно на консультативном форуме, организованном совместно министерством и программой «UN-Habitat» для обсуждения вопросов урбанизации в Эфиопии. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

министр городского развития и строительства Эфиопии Аиша Мохаммед, заявила, что миграция из сельских в городские центры является основной причиной высокого уровня урбанизации в стране. Однако, по ее словам, количество людей, живущих в городских районах Эфиопии, невелико по сравнению с другими странами Африки южнее Сахары.

Она сказала, что совместные усилия имеют жизненно важное значение для правильного решения проблем, которые могут возникнуть в результате быстрорастущей урбанизации, в том числе безработицы. По ее словам, данное мероприятие было организовано с целью определения доли отраслевых отделений в усилиях по решению этой проблемы.

На мероприятии также был рассмотрен стратегический план, подготовленный Министерством городского развития и строительства Эфиопии для решения этой проблемы.