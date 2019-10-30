* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 20:16 — REGNUM Подразделения отдела разведки и борьбы с терроризмом Управления безопасности Малатьи совместно с сотрудниками Национальной разведывательной организации Турции начали работу по выявлению агентов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Турции. В ходе одновременных оперативных мероприятий в Малатье и Бингёле было задержано 13 предполагаемых террористов.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, следствием установлено, что один из задержанных, Амруллах А., 5 лет назад отправился в Сирию, где вступил в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а потом был направлен обратно в Турцию для ведения деятельности от лица организации. Подозреваемый находился на ферме в районе Акчадаг провинции Малатья, используемой террористами в качестве ячейки, будучи под охраной специально созданного отряда организации.

В ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подозреваемый был научен изготовлению взрывных устройств и применению оружия, а после начала операции «Источник мира» он был направлен в Стамбул и Измир для разведки местности вблизи зданий, принадлежащих некоторым политическим партиям. Выяснено, что он использовал поддельное удостоверение личности.