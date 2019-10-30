Анкара, , 20:40 — REGNUM В турецкой провинции Муш член террористической организации Рабочая партия Курдистана сдался силам безопасности страны после того, как военнослужащие внутренних войск убедили его это сделать. Пресс-служба губернатора провинции заявила, что работы по дешифровке активности Рабочей партии Курдистана продолжаются.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, силы безопасности Турции не оставляют попыток открыть глаза боевикам, обманом завербованных и соблазненных террористической организацией. В этой связи, в результате профилактических бесед с семьёй и личного убеждения, на пограничном КПП Хабур один из террористов сдался турецким властям.

В рамках работ по борьбе с терроризмом в ходе операций, проводимых 1−22 октября, в отношении 45 лиц было возбуждено судебное преследование по обвинению в распространении в отношении операции «Источник мира» пропаганды Рабочей партии Курдистана. Также подразделения внутренних войск уничтожили принадлежавшие террористам 5 убежищ, захватив 87 электрических кабелей, боеприпасы, 625 килограммов продуктов питания и материалы на электронных носителях.