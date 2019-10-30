Анкара, , 20:30 — REGNUM Министерство внутренних дел Турецкой Республики опубликовало заявление, в котором сообщило, что в результате контртеррористической операции, проведенной подразделениями местного командования внутренних войск в сельской местности провинции Муш при поддержке с воздуха, было нейтрализовано 2 вооруженных боевика Рабочей партии Курдистана.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, стало известно о том, что ещё один вооружённый террорист был нейтрализован в сельской местности провинции Диярбакыр в ходе операции спецподразделений внутренних войск. Ведомство уведомило, что контртеррористические операции в регионе продолжаются.

Напомним, что Рабочая партия Курдистана признана террористической США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки. Несмотря на попытки турецких властей найти пути урегулирования создавшейся ситуации, Рабочая партия Курдистана с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибло около 500 мирных жителей и 800 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожено или арестовано более 10 тысяч боевиков.