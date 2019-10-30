Аддис-Абеба, , 20:19 — REGNUM Эфиопия и Фонд Mastercard объявили о запуске инициативы стоимостью 300 миллионов долларов США под названием «Young Africa Works» для создания рабочих мест для 10 миллионов молодых людей в течение ближайших 10 лет. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Данное совместное заявление было сделано комиссаром эфиопской комиссии по созданию рабочих мест Эфремом Текле и президентом и главным исполнительным директором (генеральным директором) MasterCard Foundation Ритой Рой.

Инициатива будет сосредоточена на укреплении агропродовольственной системы, поддержке связей с агропромышленными парками и расширении доступа к финансам и услугам по развитию бизнеса для агробизнеса в Эфиопии.

Рита Рой пообещала, что фонд MasterCard продолжит поддерживать усилия Эфиопии по снижению уровня безработицы. По словам Эфрема, в ближайшие 10 лет Эфиопия должна создать 20 миллионов рабочих мест.