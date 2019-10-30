Сыктывкар, , 19:53 — REGNUM Власти Сыктывкара решили ограничить празднование Дня всех святых в некоторых государственных учреждениях. Об этом сообщает портал ProГород.

Ограничение неофициальное и пока касается только некоторых библиотек.

«Запрет праздновать Хеллоуин у нас действует года два, может больше. Официальной бумаги или предписания не было. Но была настоятельная рекомендация от властей. Не то чтобы нельзя — очень настоятельно не рекомендуется! У нас творческие посетители, в основном молодежь приходит, всегда что-то креативное придумывают. Если нельзя Хеллоуин — будем отмечать просто праздник осени», — рассказал порталу сотрудник одно из библиотек.

Вечеринки в честь праздника уже осудил архиепископ Коми Питирим.

«Ритуалы Хеллоуина приучают народ с детства общению с нечистыми духами и со всяким злом. Это противоречит нашим христианским взглядам, поэтому праздновать Хэллоуин грешно. Достаточно посмотреть на атрибуты и символы Хэллоуина, чтобы увидеть духовно отрицательную энергетику этого явления», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (93%) знают или слышали о Хеллоуине. Лишь 3% опрошенных планируют его отмечать, в основном молодые люди 18−24-лет (13%).