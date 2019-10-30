Великий Новгород, , 19:52 — REGNUM Проблеме качества дорог в Новгородской области нашли понятную для населения стратегию решения — так называемую «опорную сеть дорог», в которую включили те путепроводы, что связывают областной центр с районными, а их, в свою очередь, с более мелкими населёнными пунктами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 30 октября, представитель «Агентства политических и экономических коммуникаций» в Новгородской области Алексей Громский.

«Этот принцип понятен населению. Кроме того, он позволил увидеть улучшения по итогам первого же сезона. Второй важный момент успешной стратегии решения «дорожной проблемы» — внедрение в практику принципа гарантийного ремонта, когда весной были выявлены недочёты на некоторых объектах и подрядчикам было настоятельно предложено устранить их за собственный счёт. Теперь это уже привычная для региона практика», — прокомментировал эксперт.

Громский отметил, что «для приведения всех дорог в нормативное состояние потребуется ещё много средств и работы».

«Здесь необходимо вспомнить о целевых траншах из федерального бюджета, которые очень помогают ускорить процесс. Но ещё важнее — подрядчики, которые в состоянии обеспечить качественную работу. Конечно, чтоб при их отборе можно была заранее полноценно оценивать эффективность работы на предыдущих объектах, нужны изменения в законодательстве. Команда губернатора Андрея Никитина работает над этим и на федеральном уровне, как известно», — отметил Алексей Громский.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Росстат обнародовал данные о соответствии автодорог в разных регионах России нормативным требованиям. Новгородская область, в которой качество дорог долгие годы было неудовлетворительным, не вошла в пятёрку худших регионов. Среди таких регионов назвали Марий Эл, Саратовскую область, Калмыкию, Архангельскую и Магаданскую области.

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Напомним, для решения проблемы качества дорог в Новгородской области в 2017 году была сформирована так называемая «опорная сеть» автомобильных дорог протяженностью 2390 км — в неё включили дороги с наиболее интенсивным движением, которые связывают крупные населённые пункты. Именно эти дороги приводятся в нормативное состояние в приоритетном порядке. В 2017 году процент дорог, находящихся в ненормативном состоянии, составлял 74%, к концу 2018 года его снизили до 58%. В целом, протяжённость дорожной сети Новгородской области составляет более 14 тыс. км.