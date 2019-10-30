Нальчик, , 19:51 — REGNUM На участие в конкурсе «Лидеры России-2020» от Кабардино-Балкарии подали заявки 774 человека. Республика вошла в число субъектов Северо-Кавказского федерального округа, которые проявили наибольшую активность в период подачи заявок, сообщили ИА REGNUM 30 октября в пресс-службе главы республики.

С 28 по 30 октября участники первого этапа проходили тест интеллектуальных способностей, в котором проверялись вербальные способности, числовые способности, абстрактное мышление.

Напомним, во втором конкурсе «Лидеры России» в финал вышли 29 участников из субъектов СКФО. Среди них 11 представителей Ставропольского края, шесть человек из Дагестана, четверо — из Северной Осетии, по три из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии и по одному — из Ингушетии и Чечни.

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