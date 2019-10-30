Челябинск, , 19:43 — REGNUM Муниципалитеты Челябинской области, учреждения, организации и подразделения МЧС проинформированы о сильном снегопаде, который накроет Южный Урал 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

«Предупреждены о предстоящем прогнозе и будут приведены в соответствующие степени готовности», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный снегопад обрушится на Южный Урал 31 октября. Муниципальные власти мобилизуют все силы, чтобы максимально быстро справиться с его последствиями.

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