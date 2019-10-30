Челябинск, , 19:28 — REGNUM Управление МВД России по Челябинску ищет пострадавших от действий грабителя, который нападал на них, представляясь таксистом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным СМИ, кроме ограбления ночью 18 октября 23-летней девушки, стражам порядка известно ещё о двух аналогичных случаях — в Металлургическом и Курчатовском районах. Впрочем, не исключено, что этих случаев больше. Полицейские разослали по СМИ фотографию обвиняемого и просят обращаться тех, кто от него пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 17 на 18 октября 45-летний таксист-рецидивист напал на девушку-клиентку и забрал у неё телефон и украшения на 170 тыс. рублей. Позднее он был пойман и сейчас находится в СИЗО.

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