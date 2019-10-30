Липецк, , 19:19 — REGNUM В Липецкой областной клинической больнице за восемь месяцев 2019 года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 7%. Как сообщила пресс-служба областной администрации, об рассказала главный врач Любовь Агафонова.

За девять месяцев 2019 года в региональном сосудистом центре медицинскую помощь получили около 1200 пациентов. Проведена 601 церебральная ангиография, 24 операции при геморрагических инсультах, несколько трепанаций черепа и других оперативных вмешательств, спасших пациентам жизнь.

Региональный сосудистый центр на базе Липецкой областной клинической больницы был создан в 2012 году. Позже появились еще пять первичных центров —в Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи №1 и на базе четырёх районных больниц. Это позволило значительно сократить в регионе смертность от инфарктов и инсультов.

Нейрохирурги стажируются в Германии, осваивают новые технологии лечения и реабилитации больных с инсультами и инфарктами. Если раньше особо тяжелых пациентов приходилось направлять в федеральные центры, то сейчас многие операции выполняются в региональном сосудистом центре. Специалисты клиники освоили проведение коронарографии через сосуд на руке — это менее травматично для пациента и ускоряет реабилитацию после вмешательства.

Не менее важной составляющей является и реабилитация перенесших инсульт пациентов. Начинается она практически со второго дня пребывания в больнице. В зале лечебной физкультуры есть тренажеры, с помощью которых можно разрабатывать различные группы мышц и конечности: беговая дорожка, велотренажер, степпер, кинезиотерапевтическая установка. Медики отмечают, что физическая активность и здоровый образ жизни могут также предотвратить возникновение гипертонической болезни.

«Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей региона являются одними из приоритетных направлений деятельности органов власти», — подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.