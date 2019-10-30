Грозный, , 19:04 — REGNUM Прокуратура Чечни провела проверку по факту пожара в торгово-развлекательном центре «Гранд Парк». Было выявлено множество нарушений противопожарной безопасности. На некоторых этажах ТРЦ не был обеспечен свободный доступ к путям эвакуации. Были выявлены нарушения в эксплуатации противопожарного оборудования.

«С нарушением установленных требований использовались электропровода и приборы», — цитирует представителя прокуратуры ИА «Чеченская Республика Сегодня».

В адрес руководства торгового центра внесено представление об их устранении, по результатам рассмотрения которого наказано одно должностное лицо, пишет ИА «Чеченская Республика Сегодня». В отношении ответственного за противопожарную безопасность возбуждено дело об административном правонарушении. Виновник заплатил штраф в размере 12 тыс. рублей. По материалам проверки МЧС в возбуждении уголовного дела было отказано.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в здании торгового-центра «Гранд Парк», расположенного на улица Кадырова в центре Грозного, произошёл вечером 19 сентября 2019 года. Его площадь составила около 700 кв. м. В качестве основной версии пожара рассматривался аварийный режим работы электросети.