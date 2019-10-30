Москва, , 18:46 — REGNUM Власти Москвы согласовали проведение «Русского марша» в столичном районе Люблино 4 ноября. Об этом сегодня, 30 октября, сообщили в «Ассоциации народного сопротивления», которая выступает организатором данного мероприятия.

Пресс-секретарь «Ассоциации народного сопротивления» Никита Зайцев рассказал, что префектура Юго-Восточного округа столицы согласовали демонстрацию и митинг в Люблино численностью до 3 тыс. человек.

Также Зайцев пояснил, что префектура отказала организаторам «Правого марша», который должен был пройти на этой площадке в эти же даты.

Напомним, ранее организаторы подавали в мэрию заявку на «Русский марш» численностью до 6 тыс. человек. Но департамент региональной безопасности отказал в его согласовании. Организаторам было предложено объединится с другой акцией — «Правым маршем».

Но организаторы «Русского марша» заявили, что объединение невозможно, так как между участниками существуют непримиримые разногласия.