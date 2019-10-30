Екатеринбург, , 18:10 — REGNUM В России нужно решить ряд проблем при развитии городов. Об этом заявил министр строительства РФ Владимир Якушев на форуме 100+ Forum Russia в Екатеринбурге, сообщает ИА Znak.

По словам Якушева, проблем всего пять. В частности, это пересадка людей на общественный транспорт, улучшение экологии, рост уровня безопасности и комфортности городской среды, а также ликвидация аварийного жилья.

В некоторых сферах, признал министр, дела обстоят не так плохо. В частности, в стране улучшились показатели по безопасности благодаря установке камер и алгоритмам распознавания лиц. Тем не менее нужно двигаться быстрее в этом направлении, уверен чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Якушев предложил переписать Градостроительный кодекс РФ. По мнению федерального чиновника, нынешний документ является «нечитабельным».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минстроя раскритиковал Градостроительный кодекс России