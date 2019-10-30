30 октября 2019 | Время чтения меньше минуты

Москва, , 19:40 — REGNUM В Москве 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, проходит общественная акция «Колокол памяти», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие проходит у мемориала жертвам политических репрессий «Стена скорби» на проспекте Сахарова, открытие которого состоялось в 2017 году при участии президента Российской Федерации Владимира Путина, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и мэра Москвы Сергея Собянина.

В течение дня и до 22:00 все желающие смогут возложить цветы к монументу «Стена скорби», зажечь свечи и почтить память жертв репрессий ударом в символический колокол, который привезён с Соловецких островов и изготовлен в виде висящего на цепи рельса.

Впервые акцию памяти провели в 2018 году, помимо Москвы в ней приняли участие Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также Московская, Ленинградская, Челябинская, Свердловская и Магаданская области.

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