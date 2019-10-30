Москва, 30 октября 2019, 19:40 — REGNUM В Москве 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, проходит общественная акция «Колокол памяти», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Акция памяти проходит у «Стены скорби» на проспекте Сахарова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москвичи несут цветы к мемориалу
Дарья Антонова © ИА REGNUM
И ударяют в символический колокол
Дарья Антонова © ИА REGNUM
День памяти жертв политических репрессий в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Колокол памяти»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
День памяти жертв политических репрессий в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
День памяти жертв политических репрессий в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
День памяти жертв политических репрессий в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция «Колокол памяти»
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мероприятие проходит у мемориала жертвам политических репрессий «Стена скорби» на проспекте Сахарова, открытие которого состоялось в 2017 году при участии президента Российской Федерации Владимира Путина, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и мэра Москвы Сергея Собянина.

Акция «Колокол памяти»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
День памяти жертв политических репрессий в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Волонтёры зажигают свечи
Дарья Антонова © ИА REGNUM
День памяти жертв политических репрессий в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
День памяти жертв политических репрессий в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
День памяти жертв политических репрессий в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM

В течение дня и до 22:00 все желающие смогут возложить цветы к монументу «Стена скорби», зажечь свечи и почтить память жертв репрессий ударом в символический колокол, который привезён с Соловецких островов и изготовлен в виде висящего на цепи рельса.

День памяти жертв политических репрессий в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Зажженные свечи в память о репрессированных
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Стена скорби
Дарья Антонова © ИА REGNUM
День памяти жертв политических репрессий в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
День памяти жертв политических репрессий в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
День памяти жертв политических репрессий в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
День памяти жертв политических репрессий в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Впервые акцию памяти провели в 2018 году, помимо Москвы в ней приняли участие Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также Московская, Ленинградская, Челябинская, Свердловская и Магаданская области.

Читайте ранее в этом сюжете: «Стена скорби» официально открыта в Москве: фоторепортаж