Челябинск, , 17:39 — REGNUM В Челябинске на Алом поле состоится историческая реконструкция, которая приурочена ко Дню народного единства. Она называется «Освобождение Москвы Мининым и Пожарским» и пройдёт 3 ноября, сообщает пресс-служба мэрии.

Зрители смогут увидеть постановки эпизодов борьбы второго народного ополчения с польскими интервентами, обустроенный походный лагерь, а также постановки, отражающие период Смуты. Между историческими сценами будут проводиться викторины с вручением памятных призов, мастер-классы по колокольному звону, народные забавы и игры. Жители и гости Челябинска смогут окунуться в атмосферу XVII века.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учреждён в 2004 году в честь освобождения Москвы ополчением Минина и Пожарского.