Сыктывкар, , 17:29 — REGNUM Большинство полигонов ТКО Коми близки к заполнению. Об этом на заседании в госсовете Коми заявил сыктывкарский природоохранный межрайонный прокурор Юрий Гудков, пишет БНКоми.

Юрий Гудков рассказал, что, по данным Росприроднадзора на 2018 год, у восьми полигонов вместимость колебалась от 12% до 30%. Однако проверки показывают, что темпы заполнения свалок значительно превышают озвученные ранее прогнозы. Например, полигон в Дырносе, который предполагалось использовать еще лет пять, практически полностью заполнен.

По его словам, большинство полигонов близки к заполнению, это произойдет в течение трех-четырех лет. А госпрограмма комплексно проблему не решит.

«Полигонов нет, поэтому надо переходить на сортировку. Будет 10 мусоросортировочных станций, из них только две в 2021 году появятся в Сыктывкаре и Ухте. А полигоны уже близки к заполнению. Причем финансирование за счет чего будет идти? Давайте прямо говорить, что инвестиционная программа регионального оператора — это увеличение тарифов, это финансирование за счет граждан. Поэтому здесь следует серьезно подумать о проблеме», — цитирует Юрия Гудкова информагентство.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие три года планируют построить три мусоросортировочных комплекса в Сыктывкаре, Ухте и Емве.