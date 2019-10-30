Владимир, , 17:12 — REGNUM Во Владимире возбуждено уголовное дело по факту растраты бюджетных средств, выделенных областной клинической больнице на закупку оборудования. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ — «Растрата в особо крупном размере». В учреждении проводятся неотложные следственные действия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, об обысках в больнице стало известно ранее, когда появилась информация об увольнении главного врача областной клинической больницы Людмилы Быковой. Решение было обнародовано 30 октября, хотя, согласно сообщению пресс-службы, губернатор Владимир Сипягин подписал соответствующее распоряжение 25 октября. Данные о следственных мероприятиях в отношении Быковой подтвердила пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова.

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