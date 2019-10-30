Тверь, , 17:08 — REGNUM Формирование концепции реновации центральной части Твери обсуждалось 30 октября на заседании Градостроительного совета Тверской области, который возглавил губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«Необходимо, чтобы все преобразования гармонично вписывались в историю города и его образ. Тверь — это наследница великой истории», — отметил на заседании Игорь Руденя.

На заседании были представлены эскизы по реновации областного центре. Архитекторы предлагают сделать центр Твери единой культурной и туристической зоной, которая объединит Императорский дворец, Спасо-Преображенский собор, Городской сад, здания Дворянского собрания, драматического театра и реального училища, где располагается объединённый музей. Также предлагается создание открытых общественных пространств, освобождённых от ограждений — речь идёт, в частности, о Городском саде, который сейчас огорожен забором. Авторы концепции предлагают заменить ограждения на колоннады и аркадные пропилеи, установить магазины сувениров. Это позволит расширить общественное пространство и даст возможность обустроить парковочную зону

Представленная сегодня концепция будет доработана, с учётом поручений по сохранению и рационализации исторического наследия, которые высказал глава региона на Градостроительном совете Тверской области.