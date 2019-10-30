Архангельск, , 16:43 — REGNUM Точных данных о том, сколько жителей Архангельской области пострадали от репрессий, нет. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Архангельской области со ссылкой на неофициальные данные, в регионе было арестовано как минимум 30 тысяч человек. Многих из них расстреляли, большинство умерли в тюрьмах и лагерях. Лишь малая часть дождалась возвращения в семьи и восстановления попранных прав.

Сегодня, в день жертв политических репрессий в Архангельске прошел традиционный митинг.

«Политические репрессии охватили практически всё общество. Трудно назвать какой-нибудь социальный слой, которого они не коснулись. Мои родственники тоже пострадали, да и мне самому в детстве довелось находиться в Сибири. Вечная память жертвам политических репрессий», — сказал председатель общественной организации «Совесть» Павел Павлов.

Участники траурной акции минутой молчания почтили память о жертвах политических репрессий и возложили цветы к памятнику.

После митинга в областном центре состоялось акция «Молитва памяти» — поминальное чтение имен погибших и пострадавших в годы репрессий.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня у здания ФСБ в Архангельске был задержан организатор пикета против политических репрессий. Юрию Щербачеву, неоднократно участвовавшему в несогласованных акциях, грозит крупный штраф.