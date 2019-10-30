Астрахань, , 16:41 — REGNUM С 1 по 4 ноября в Цейхгаузе Астраханского кремля будет проходить юбилейный десятый сезон Каспийской недели моды. Об этом сообщает KASPYINFO.

Организаторы поставили пред собой сложнейшую задачу: совместить экологию и бережное отношение к природе со стилем и модой. Они предлагают следующие решения: сократить использование пластика, отказавшись от гелиевых шаров, новых рекламных баннеров и одноразовой посуды, и вдохнуть новую жизнь в старые вещи с помощью печати логотипов на ткани.

В Каспийской недели моды примут участие известные эко-дизайнеры и бренды. Екатерина Винсковская, которая мастерит украшения из переработанного пластика, Kurkulday — бренд, изготавливающий одежду из льна и хлопка и Siberian Macrame — проект из Томска, делающий стильные и прочные сумки-авоськи, которые могут заменить пластиковые пакеты.