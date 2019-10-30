Архангельск, , 16:24 — REGNUM У здания регионального управления ФСБ в Архангельске состоялся пикет против политических репрессий. Акция завершилась задержанием одного из активистов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пикет, организатором которого выступил глава регионального отделения ПАРНАС Юрий Щербачев, продлился всего несколько минут: трое активистов, прикрепив две гвоздики к дверям здания, по очереди сфотографировались с плакатом «Нет политическим репрессиям!». Затем Щербачев был задержан правоохранительными органами и доставлен в ближайшее отделение полиции.

По данным СМИ, Щербачев уже привлекался к административной ответственности за участие в несогласованных митингах. Теперь ему может грозить штраф от 150 до 300 тысяч рублей.