Майкоп, , 16:23 — REGNUM Застройщик, обвиняемый в особо крупном мошенничестве при долевом строительстве жилья, предстанет перед судом в Адыгее. Жертвами афериста стали полсотни человек, сообщили ИА REGNUM 30 октября в пресс-службе регионального МВД.

Обвиняемым по делу проходит 62-летний предприниматель — житель Краснодарского края. Установлено, что в период с 2012 по 2015 годы он строил многоквартирные дома в Тахтамукайском районе Адыгеи, не имея на это разрешения.

При этом обвиняемый под видом инвестиций в долевое строительство привлекал средства граждан. Однако вскоре дольщики поняли, что застройщик не собирается исполнять свои обязательства, и обратились в полицию.

Возбуждены уголовные дела, которые затем были объединены в одно производство. Потерпевшими по данному делу признаны 47 жителей различных регионов России, а причиненный им ущерб в сумме составил почти 48,3 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тахтамукайский районный суд Адыгеи. На движимое и недвижимое имущество застройщика следствие наложило арест.