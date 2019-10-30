Владимир, , 16:16 — REGNUM Руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника снизило плату за коммерческое использование изображений музейных объектов. Как сообщила пресс-служба администрации Владимирской области 29 октября, соответствующая договорённость была достигнута между директором ВСМЗ Светланой Мельниковой и директором регионального департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Тимуром Рамазановым.

Суздальский кремль C.caramba2010

После бурной реакции бизнес-сообщества плата была значительно снижена, а также были введены дополнительные категории «льготников». За изображения музейных объектов, которые не используются в коммерческих целях, плата взиматься не будет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее музей решил воспользоваться правом ввести платёж за изображения памятников культуры, которые используются в коммерческих целях — например, на сувенирах или продуктах. Союз музеев России подтвердил законность таких нововведений, но против них выступили предприниматели региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирские бизнесмены не хотят платить музею «сувенирный налог»