Дубна, Московская область, , 15:56 — REGNUM В Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) объявили о проведении Всемирного Дня тёмной материи — научного Хэллоуина. Мероприятие состоится 31 октября, сообщили в пресс-службе института.

Как следует из сообщения, во время встречи учёные ответят, что удерживает галактики от того, чтобы разлететься в разные стороны, и что такое невидимая масса, которая искривляет свет в пространстве.

В ОИЯИ пояснили: тёмная материя не взаимодействует со светом, но составляет 85% всей материи во вселенной. Она совершенно невидима для человека, но искажает пространство и каким-то образом связывает все объекты во вселенной.

Десятки экспериментов проводятся по всему миру, чтобы лучше понять темную материю и обнаружить взаимодействие. В этом году Нобелевская премия по физике была присуждена в том числе за открытия в теоретической космологии, которые способствуют нашему пониманию темной материи и ее роли в ранней Вселенной.

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