Лос-Анджелес, США, , 16:33 — REGNUM В фильме «Дэдпул 2» должен был появиться персонаж из комиксов «Фантастическая четвёрка» по прозвищу Существо. Об этом 29 октября рассказал портал The Playlist.

По задумке режиссёра первой части Тима Миллера, Существо должен был сражаться с Джаггернаутом в финале сиквела. Однако от этой идеи пришлось отказаться, и героя из «Фантастической четвёрки» в этой сцене заменили на Колосса.

Напомним, «Дэдпул 2» вышел на экраны в 2018 году. Режиссёром сиквела вместо Тима Миллера стал Дэвид Литч.

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