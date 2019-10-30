Москва, , 15:52 — REGNUM «Транспорт» — новое направление студенческой олимпиады «Я — профессионал», которое организует Российский университет транспорта (МИИТ). Оно открылось по просьбам участников прошлых сезонов, которым не хватало соревнований по логистике. Логистика — основа нового направления. Кроме того, дисциплина включает в себя вопросы по эксплуатации транспортных средств, транспортный менеджмент и экономику.

Владислав Омельченко — студент РУТ (МИИТ), будущий инженер-конструктор подъемных транспортных средств, зарегистрировался на направления «Транспорт» и «Машиностроение», потому что захотел проверить свои инженерные и управленческие компетенции, рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своем участии в олимпиаде и о самых привлекательных ее сторонах.

Владислав, вывпервыеучаствуетеволимпиаде «Я — профессионал». Чтовамидвигало, когдавыподавализаявку?

У нас в вузе развернута достаточно широкая рекламная кампания олимпиады. РУТ впервые участвует в олимпиаде в качестве вуза-организатора направления, поэтому на олимпиаду зарегистрировались многие мои однокурсники. Но, разумеется, я регистрировался не «за компанию», а в первую очередь для того, чтобы победить и принять участие в программе стажировок.

Знаете, что мне больше всего нравится в учебе? Когда приходишь на практику и можешь решить какую-то производственную задачу, применив в деле все свои знания. А программа стажировок олимпиады «Я — профессионал», как я ее себе понимаю, — это практика, еще более приближенная к решению конкретных задач предприятия.

Агдеименновыхотелибыстажироваться?

Моя образовательная программа «Подъемные транспортные средства». Она очень многогранная: мы изучаем стреловые, козловые краны и другие подъемные механизмы, которые применяются в самых разных областях. Сложно загадывать, в какой сфере я состоюсь как профессионал, но начать я бы хотел со стажировки в РЖД. Москва — крупный логистический центр, и мои компетенции в области конструирования транспортных средств будут востребованы, а я как раз смогу их отточить и «прокачать».

Владислав, каквыбыоценилисвоишансынапобедуволимпиаде?

Мне сейчас сложно делать какие-то определенные прогнозы. Я еще не видел демонстрационные задания — отложил на выходные, чтобы изучить в спокойной обстановке. Конечно, хочу победить, но настраивать себя на победу, а потом расстраиваться из-за поражения — не мой стиль. Участие покажет!

Ивсёже, есливыстанетезолотыммедалистом, начтопотратитеденежнуюпремию?

Хочется пошутить, что раз мое направление «Транспорт», то денежную премию я должен потратить на поездку. Хотя, повторюсь, не хочется делить шкуру неубитого медведя.

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