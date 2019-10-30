Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга закупил несколько тонн соли для борьбы с постоянно образующимися ледяными наростами на тротуарах и дорогах. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 30 октября начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин.

Гололед на Караванной улице Петербурга (январь 2019 года) Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, несколько лет назад Смольный публично отказался от использования реагентов и чистой соли согласно пожеланию большинства жителей Петербурга.

На зимний сезон 2019−2020 года власти Петербурга закупили 8000 тонн соли, почти 43 000 тонн песка и 2000 тонн гранитной крошки.

«В этом году мы закупили приличное количество соли, которая будет использована в качестве песко-соляной смеси. Соль приобретена для того, чтобы убирать наросты на тротуарах, которые ничем не разбить, а вручную убрать очень долго», — сказал Мизюкин.

В свою очередь председатель Жилищного комитета Виктор Борщев отметил, что в этом году песко-соляная смесь будет использоваться как превентивная мера — до того, как наледь образовалась. Смесь будет посыпаться на голый асфальт во время снегопадов или во время «температурных качелей».

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Как сообщалоИА REGNUM, в феврале 2019 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко заявил: «Сегодня мы столкнулись с проблемой перехода температуры через ноль градусов, что дает моментальное образование гололеда, и все сразу нельзя посыпать песком».

По словам Бондаренко, Александр Беглов поручил проработать с экспертами вопрос применения реагентов, с учетом мнения петербуржцев.

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Тогда же депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») обратился к Александру Беглову с предложением инициировать городской референдум относительно использования реагентов для обработки улиц Петербурга в зимний период.