Лос-Анджелес, США, , 16:29 — REGNUM Количество игроков Apex Legends по всему миру превысило отметку в 70 млн человек. Об этом разработчики игры рассказали на своей странице в Twitter 30 октября.

https://twitter.com/PlayApex/status/1189285782248460288

Представители Respawn Entertainment поблагодарили геймеров за их участие в судьбе проекта. Напомним, релиз игры состоялся 17 февраля 2019 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Apex Legends стартовало особое праздничное событие под названием «Бейся или бойся». Разработчики проекта посвятили его скорому празднованию Хэллоуина.

Читайте ранее в этом сюжете: В ожидании консолей нового поколения: EA отменила игру NBA Live 20