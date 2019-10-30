Лос-Анджелес, США, 30 октября 2019, 16:29 — REGNUM Количество игроков Apex Legends по всему миру превысило отметку в 70 млн человек. Об этом разработчики игры рассказали на своей странице в Twitter 30 октября.
https://twitter.com/PlayApex/status/1189285782248460288
Представители Respawn Entertainment поблагодарили геймеров за их участие в судьбе проекта. Напомним, релиз игры состоялся 17 февраля 2019 года.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Apex Legends стартовало особое праздничное событие под названием «Бейся или бойся». Разработчики проекта посвятили его скорому празднованию Хэллоуина.
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