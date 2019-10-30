Москва, 30 октября 2019, 15:43 — REGNUM Вопрос о массовом заселении районов Арктики прорабатывается, и поэтому четкой позиции у Кремля пока нет. Об этом журналистам сообщил 30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеков.
«Сформулированной позиции нет, этот вопрос находится в стадии проработки», — ответил представитель Кремля на вопрос о заселении Арктики.
Стоит отметить, что ранее глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил о необходимости создать условия, благоприятные для привлечения инвесторов в Арктику.