Москва, , 15:43 — REGNUM Вопрос о массовом заселении районов Арктики прорабатывается, и поэтому четкой позиции у Кремля пока нет. Об этом журналистам сообщил 30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеков.

Жилые дома в арктической зоне Doctor Digger Shrew

«Сформулированной позиции нет, этот вопрос находится в стадии проработки», — ответил представитель Кремля на вопрос о заселении Арктики.

Стоит отметить, что ранее глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил о необходимости создать условия, благоприятные для привлечения инвесторов в Арктику.