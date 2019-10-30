Москва, , 15:33 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин дал поручение оказать содействие правительству Сахалинской области в организации и проведении в 2020 году на территории Сахалинской области Всероссийского молодёжного патриотического слёта.

Поручение прокомментировал член регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» на территории Сахалинской области, руководитель образовательных проектов и программ регионального отделения Сахалинской области «Российский Союз Молодёжи» Алексей Ченских.

«Искренне рад, что Президент России поддержал мою инициативу проведения молодёжного патриотического слёта в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, — рассказал общественный деятель. — Важно помнить, что и на восточных рубежах России героически сражались наши деды и прадеды за сегодняшний красивый и стратегический Дальний Восток».

«Мы должны хранить память о событиях прошлых лет, передавать её подрастающему поколению, чтобы подобное никогда не повторилось!» — подчеркнул Алексей Ченских.

«У Сахалинской области есть большой опыт в организации и проведении Всероссийских мероприятий. Я убеждён, что участие молодёжи из других регионов России — поисковиков, добровольцев, историков и архивистов — в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню окончания Второй мировой войны на территории островного региона, побывать на памятных местах и воинских захоронениях, — позволит молодёжи всей страны лучше узнать историю нашей необъятной Родины», — подытожил Алексей Ченских свой комментарий.

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